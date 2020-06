Anna i Robert Lewandowscy na kolacji w Warszawie. Towarzyszyły im Laura i Klara? 

Anna i Robert Lewandowscy w towarzystwie przyjaciół wybrali się do jednej z warszawskich restauracji. Ostatnio paparazzi "przyłapali" trenerkę Polek na spotkaniu z Aleksandrą Dec i Mają Bohosiewicz- teraz okazuje się, że razem z Anią, w stolicy pojawił się również Robert Lewandowski. Piłkarz i jego ukochana żona po kilku miesiącach spędzonych w Monachium, wreszcie mogli przylecieć do Polski. Spójrzcie na najnowsze zdjęcia pary!

Anna i Robert Lewandowscy na kolacji w Warszawie

Chociaż Anna i Robert Lewandowscy już od kilku lat mieszkają w Monachium, to często pojawiają się w Polsce. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa przez kilka ostatnich miesięcy para nie mogła przylecieć do Warszawy. W tym czasie na świecie pojawiła się ich druga córka, Laura. Teraz, kiedy kolejne kraje łagodzą obostrzenia związane z pandemią, Anna i Robert Lewandowscy razem z córkami przylecieli do Polski.

Podczas pobytu w Polsce para ma czas, żeby spotkać się ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, z którymi nie widzieli się od kilku miesięcy. Ostatnio paparazzi "przyłapali" Anię i Roberta Lewandowskich z przyjaciółmi na kolacji w jednej z warszawskich restauracji. Ze względu na późną porę nie było z nimi córek- Klara i Laura najprawdopodobniej zostały pod opieką ukochanych babć.

Zobaczcie zdjęcia Ani i Roberta Lewandowskich!

Anna i Robert Lewandowscy przylecieli do Polski.

Podczas wizyty w Warszawie para m.in. spotkała się z przyjaciółmi. Razem wybrali się do restauracji.

Podczas wieczornego wyjścia para bawiła się bez córeczek.