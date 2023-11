4 z 4

Ania zdradziła, że gdyby Robert poprosił ją o to, żeby zrezygnowała z kariery, zrobiłaby to. A jak on okazuje jej swoje uczucia?

- Byciem obok, gestami, symbolami. Przychodzę, a dom jest cały w kwiatach i wszędzie poprzyklejane są karteczki z sentencjami dla mnie. Często też bierze Klarę na ręce i mówi: "Chodź, pójdziemy do mamusi i powiemy, jak ją kochamy". Miłość to jedno, ale my jesteśmy przyjaciółmi - powiedziała Ania.

Spodziewalibyście się po Robercie takich gestów?