Wszystkie dobrze wiemy ile możemy z siebie dać, nie tylko wtedy kiedy musimy. Jednak nie raz, nie dwa każda z nas myślała, że więcej nie da rady, dłużej nie może i nie ma już siły, ale…. w sytuacji podbramkowej mogłyśmy z siebie wykrzesać znacznie więcej niż same podejrzewałyśmy. Drzemie w nas ukryta moc i wykorzystujmy ją do osiągania celów i spełniania marzeń, a nie przeciwko sobie - napisała Anna Lewandowska na swoim blogu.

Gwiazda sportu zaapelowała do kobiet, by się wspierały, pomagały sobie oraz wzajemnie inspirowały się do działania. Wspomniała też o kłótniach z mężem... Sprawdź na następnej stronie!

