Anna Lewandowska już od dawna motywuje Polki nie tylko do aktywności fizycznej, a także zdrowego odżywiania. Stworzyła nawet aplikację, którą łączy różne plany treningowe z dietami. Do tego regularnie publikuje posty na Instagramie i wpisy na blogu o tej tematyce. Oczywiste więc wydawało się, że Anna Lewandowska przestrzega swoich zaleceń tworząc posiłki zarówno dla siebie, jak i dla swojej rodziny. Tym razem jednak trenerka zaskoczyła wyznaniem, dotyczącym diety jej córeczki. Nigdy nie zgadniecie, co Klara jada!

Anna Lewandowska o diecie Klary

Jakiś czas temu Anna i Robert Lewandowscy udzielili wywiadu niemieckiej "Gali". W rozmowie został poruszony temat diety ich 2-letniej córki. Wtedy Anna Lewandowska wyznała:

Jeśli jemy w restauracji, a Klara widzi, że inne dziecko dostaje chleb, ona również chce kromkę. Oczywiście może jeść pizzę, ale bez glutenu. I zamiast lodów, jest sorbet. Zawsze staram się wybrać coś zdrowszego- Anna Lewandowska zdradziła w niemieckim wydaniu "Gali".

Ze słów trenerki jej fani wysnuli wniosek, że Klara ma wyeliminowany gluten z diety. Teraz jednak Anna Lewandowska podczas dyskusji z fanami zdradziła, że jest inaczej! Trenerka opisała na Instagramie, co powinno się jeść, a czego unikać. W jej wpisie nie zabrakło porady, żeby zrezygnować z jedzenia glutenu oraz laktozy, co zbulwersowało wielu fanów.

moja pani doktor w Niemczech to samo powiedziała , z umiarem ale nie przesadzać Mój lekarz rodzinny i lekarz rodzinny moich dzieci w Szwajcarii polecają zrobić najpierw badania krwi na nietolerancję glutenu i laktozy i zalecają wykluczyć dopiero wtedy kiedy ta nietolerancja występuje... ten post jest dlatego że ostatnio w pytaniu na śniadaniu trochę pojechali po Ani A głównie że Ania wykluczyła glutenu u jej córki

Anna Lewandowska zareagowała natychmiast!

i tak to jest jak się słucha PLOTKI!!! MOJA CÓRKA JE PRODUKTY ZAWUERAJĄCE GLUTEN, STARAMY SIĘ ELIMINOWAĆ PSZENICĘ. Ta... - napisała Anna Lewandowska.

Spodziewaliście, że się Klara może jeść gluten?

Anna Lewandowska jednak pozwala Klarze jeść gluten!

Anna Lewandowska dba o dietę całej swojej rodziny

