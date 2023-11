Klara Lewandowska je same zdrowe posiłki? Anna i Robert Lewandowscy udzielili ostatnio wywiadu dla niemieckiego wydania magazynu "Gala", w którym trenerka zdradziła, jakie potrawy może jeść jej córeczka. Klara przyszła na świat dokładnie 4 maja 2017 roku. Od tamtej chwili minęły już dwa lata, a córeczka Ani i Roberta to już duża dziewczynka, która lubi odkrywać nowe smaki. Ale czy Klara może zjeść pizzę czy lody? Anna Lewandowska, która od lat namawia swoich fanów, żeby zdrowo się odżywiali, pozwala swojej córce jeść wszystko na co ma ochotę?

Anna Lewandowska o diecie swojej córki

Anna Lewandowska w rozmowie z niemieckim magazynem nie ukrywa, że jej córka może zjeść pizzę czy lody, ale wtedy wybiera dla córki zdrowszą wersję tych dań. Trenerka zdradziła również, jak mała Klara zachowuje się podczas wizyty w restauracji!

Jeśli jemy w restauracji, a Klara widzi, że inne dziecko dostaje chleb, ona również chce kromkę. Oczywiście może jeść pizzę, ale bez glutenu. I zamiast lodów, jest sorbet. Zawsze staram się wybrać coś zdrowszego- Anna Lewandowska zdradziła w niemieckim wydaniu "Gali".

Jesteście zaskoczeni wyznaniem Anny Lewandowskiej? Wy również tak bardzo dbacie o dietę swoich dzieci? A może pozwalacie swoich pociechom jeść wszystko na co tylko mają ochotę?

Anna Lewandowska zdradziła, jak dba o dietę małej Klary.

