Anna Lewandowska nie wytrzymała. Odpowiedziała internautce 

Anna Lewandowska od lat inspiruje i motywuje kobiety, a także promuje zdrowy, aktywny tryb życia. Żona Roberta Lewandowskiego , która jest jedną z najpopularniejszych trenerek personalnych, zdobyła masę wiernych fanów, którzy razem z nią podejmują sportowe wyzwania, a także z zaciekawieniem śledzą jej życie prywatne. Teraz gwiazda przygotowała kolejny challange dla swoich obserwatorów, a przed treningiem na live'ie, sama postanowiła go przetestować. Jak się okazuje, nawet dla znanej sportsmenki nie jest to łatwa sprawa. Nagranie, które Anna Lewandowska opublikowała tuż po ćwiczeniach, mówi samo za siebie. Ćwicz razem z Anną Lewandowską, by mieć sylwetkę marzeń. Kody rabatowe 4F zapewnią Ci zniżki na wygodne stroje do ćwiczeń. Trening Anny Lewandowskiej Anna Lewandowska może pochwalić się niezwykłą sylwetką, która jest efektami jej wieloletniej i nieprzerwanej pracy. Gwiazda, która zainspirowała do zmiany swoich nawyków tysiące osób, ćwiczy nawet ze swoją starszą córeczką , a metamorfozę pod jej okiem przeszło naprawdę duże grono kobiet i mężczyzn, którzy razem ze słynną trenerką wykonują jej plany treningowe. Jak się okazuje, te ćwiczenia dają w kość nawet samej Annie Lewandowskiej. Dziś na własnej skórze poczułam, jak to jest „przeklinać na Lewą”🤣 Najśmieszniejsze jest to... że wiem, co będzie dalej😅 - wyznała ostatnio żona Roberta Lewandowskiego. Teraz gwiazda przetestowała kolejny przygotowany trening tuż przed nagraniem na żywo i musimy przyznać, że takiego widoku się nie spodziewaliśmy! Cieknący po czole pot, wypieki na twarzy i rozczochrane włosy... Anna Lewandowska doskonale wie, jak dać wycisk nie tylko swoim podopiecznym, ale i przy okazji samej sobie! Cóż musimy przyznać, że zasapana gwiazda...