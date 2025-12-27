Życie Ani i Roberta Lewandowskich od lat jest skrupulatnie opisywane nie tylko przez polskie, ale i hiszpańskie media. Sama ukochana żona piłkarza chętnie dostarcza odbiorcom nowych ciekawostek - zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Tym razem zaskoczyła chyba wszystkich i pochwaliła się swoim... tatuażem. Zrobiła go w hołdzie dla córeczek.

Nowy tatuaż Anny Lewandowskiej porusza

Anna Lewandowska po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów wyjątkowym gestem i podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem swojego nowego tatuażu. Subtelny wzór przedstawia imiona jej córek – Klary i Laury – połączone rysunkiem serca, które zostało stworzone przez same dziewczynki. Tatuaż natychmiast przyciągnął uwagę obserwatorów i wzbudził falę emocji.

Gwiazdkowy prezent i serce namalowane przez moje dzieci napisała Ania Lewandowska pod zdjęciem.

To kolejny przykład, jak bardzo Anna Lewandowska angażuje swoją rodzinę w najważniejsze momenty swojego życia.

Anna Lewandowska zdradziła również, że to już ósmy tatuaż w jej kolekcji. Wspomniała też, że wszystkie wykonuje ta sama, zaufana tatuatorka z Barcelony. Każdy z jej tatuaży ma osobiste znaczenie, a nowy wzór doskonale wpisuje się w ten schemat.

Ania Lewandowska wzruszająco o córce

Żona Roberta Lewandowskiego coraz śmielej pokazuje pociechy w mediach społecznościowych. Choć przez lata skrywała ich wizerunek, od niedawna obserwatorzy mogą oglądać Klarę i Laurę w pełnej krasie. Ostatnio wzruszona Ania podzieliła się zdjęciem starszej z córek, przyznając z ogromnym niedowierzaniem, jak szybko dorastają jej dziewczynki.

Moje maleństwo nie jest już maleństwem

Gdy później, w serii Q&A, fanka zapytała trenerkę o ulubione wspomnienie odkąd została mamą, Lewandowska przyznała:

rudno wybrać jedno najpiękniejsze wspomnienie, bo one tworzą się cały czas. Ale jeśli miałabym wskazać coś, co co roku porusza mnie najbardziej, to zdecydowanie ich urodziny. Klara i Laura obchodzą je razem, więc ten majowy weekend zawsze jest dla mnie wyjątkowy. Jest rodzina, są przyjaciele. A ja patrzę na dziewczynki uśmiechnięte od ucha do ucha i widzę, jak z roku na rok rosną i się zmieniają

Ania Lewandowska pokazała nowy tatuaż, fot. Instagram/annalewandowska

