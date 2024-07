Anna Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Żona Roberta Lewandowskiego namawia Polki do zdrowego stylu życia. Na swoim blogu sportsmenka doradza swoim fankom jak ćwiczyć oraz jaką stosować dietę. Niestety zamieszczane przez Lewandowską przepisy na zdrowe dania często są krytykowane przez internautow, które zarzucają Annie, że używa zbyt drogich składników. Ostatnio Anna Lewandowska musiała tłumaczyć się z tego, że jadła wegańskie lody. Zobacz: Internauci znów atakują Annę Lewandowską. O co poszło? O wegańskie lody!

Sprawę drogich posiłków postanowiła wreszcie skomentować sama Anna Lewadowska. W rozmowie z lifestylenewseria.pl trenerka zapewnia, że zdrowe odżywianie nie wymaga grubego portfela.

- Zdrowa dieta nie musi być droga i droga nie jest. Śniadanie za 50 zł to nieprawda. Zdrowa dieta to przede wszystkim warzywa, kasze, owoce, odpowiednie białko, czyli to z ryb czy mięsa. Ja akurat nie jem mięsa, ale nie namawiam nikogo do rezygnacji, tylko np. do tego, żeby to mięso dobrze doprawić, aby zmienić kwasowo-zasadowość produktów.