Anna Lewandowska ogłosiła, że przyjeżdża na kilka dni do Polski. Trenerka napisała, że czeka ją intensywny czas, bo najpierw zjawi się w Pałacu Prezydenckim, gdzie jako Prezes Olimpiad Specjalnych spotka się z Agatą Dudą, a następnie będzie kręciła kolejną część swojego cyklu dla "Dzień dobry TVN". Jak wyglądało spotkanie Ani z Pierwszą Damą?

Reklama

Anna Lewandowska na spotkaniu z Pierwszą Damą

Lewandowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z Agatą Dudą. Podczas spotkania Pierwsza Dama uhonorowała sportowców, którzy brali udział w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi.

To dla nas wielki zaszczyt, że nasza Reprezentacja @olimpiadyspecjalnepolska, gościła dziś u Pani Prezydentowej. Dziękujemy za to piękne wyróżnienie, z którego jesteśmy bardzo dumni. I dziękujemy naszym zawodnikom - bohaterom Igrzysk????????????, którzy pokazali nam swoją siłę, energię i determinację! - napisała na Instagramie Anna Lewandowska.

Polacy wrócili do kraju z 69 medalami, co jest wielkim sukcesem, dlatego Agata Duda postanowiła zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego i pogratulować zwycięstw. Ania jako Prezes Olimpiad Specjalnych była bardzo dumna! Jak trenerka wyglądała podczas spotkania w Pałacu? Zobaczcie zdjęcia!

Anna Lewandowska na spotkaniu z Agatą Dudą

Instagram

Wraz z Pierwszą Damą nagrodziła zwycięzców Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi

Instagram

Ania była bardzo dumna ze sportowców!

Reklama

Zobacz także: Ania Lewandowska wrzuca zdjęcie z ciążowym brzuszkiem i zapowiada niespodziankę!