Anna Lewandowska znów pod palmami, tym razem służbowo! "Spotkanie zawodowe w słońcu"

Anna Lewandowska opublikowała w relacji na Instastory zdjęcia z egzotycznego wyjazdu. Tym razem jednak gwiazda nie wyjechała na wakacje. Święta Wielkanocne trenerka razem z rodziną spędziła w gronie najbliższych, a z pozostałymi członkami rodziny połączyli się online z racji obowiązujących obostrzeń. Teraz Anna Lewandowska zdecydowała się na wyjazd i szybko wytłumaczyła się, że chodzi o obowiązki zawodowe! W ten sposób chciała uniknąć krytycznych komentarzy?

Egzotyczne wakacje gwiazd budzą w sieci mnóstwo kontrowersji. W ostatnim czasie za relacje z urlopu za granicą zostały mocno skrytykowane Małgorzata Socha, Katarzyna Cichopek, Julia Wieniawa czy Joanna Moro. Internauci zarzucają znanym osobom, że kiedy wybuchła pandemia namawiały do przestrzegania obostrzeń i pozostania w domu, a teraz latają po świecie i nie obawiają się wirusa. Niektóre z nich odpossswiadają wprost na te zarzuty, jak Julia Wieniawa:

każdy ma prawo wyjechać. Kup sobie bilet i leć :) zrobiliśmy testy, jesteśmy „czyści”, wiec możemy sobie pojechać na wakacje. Nie widzę w tym żadnego problemu. Tam gdzie trzeba to nosimy maski. A tam gdzie nie trzeba to ściągamy, bo się udusić można w tym. Przecież to chyba zrozumiałe i ludzkie. Poza tym my już przeszliśmy covid 🙋🏻‍♀️ pozdrawiam - odpowiedziała Wieniawa.