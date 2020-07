Anna Lewandowska ma idealnie płaski brzuch 3 miesiące po porodzie!

Anna Lewandowska pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym pozuje w bikini. Najpopularniejsza trenerka w Polsce zaledwie trzy miesiące temu została mamą, a już teraz może się poszczycić idealnie płaskim brzuszkiem. Jak to możliwe? Lewandowska od dziecka uprawiała sport, jej miłością było głównie karate. Teraz to zamiłowanie do aktywności procentuje - Ania bardzo szybko wróciła do formy sprzed ciąży. Lewandowska pokazuje, że praca nad swoim ciałem i regularność jest często ważniejsza od dobrych genów.

Co więcej, Anna Lewandowska dwa tygodnie temu rozpoczęła nowe treningowe wyzwanie, które przynosi efekty. Ania trenuje razem z Robertem Lewandowskim, co ich dodatkowo motywuje.

Tak Anna Lewandowska wygląda trzy miesiące po porodzie. Jej figura już niemal wróciła do tego, co było przed ciążą. My mówimy: WOW!

To naprawdę imponujące. Tak Anna Lewandowska wyglądała w ostatnich miesiącach ciąży z Laurą.

A tak wyglądała w ciąży, a następnie zaledwie 17 (!) dni po porodzie. To naprawdę niesamowite.