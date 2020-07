Anna Lewandowska kusi w bardzo seksownej sukience! Pokazała naprawdę dużo! 

Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają na rajskich wakacjach! Cała rodzina wybrała się w ciepłe kraje, a na Instagramie trenerki każdego dnia możemy podziwiać nowe zdjęcia z tego urokliwego miejsca. Tym razem pojawiła się fotografia, która zwraca szczególną uwagę! Gwiazda pokazała się w bardzo seksownej sukience, która odsłania naprawdę wiele. Zobaczcie sami!

Ania Lewandowska kusi w bardzo seksownej sukience!

Chociaż aktualnie rodzina Lewandowskich wybrała się na kilka dni urlopu do ciepłych krajów, to Ania nawet na chwilę nie zapomina o fanach, którzy podjęli się jej wyzwania! Pod koniec czerwca trenerka ruszyła z #FighterChallenge, do którego dołączyło tysiące fanów, jak również gwiazdy, między innymi Katarzyna Zielińska. Trenerka ćwiczy nawet podczas wakacji, a co więcej do swojego challengu zaangażowała również swojego męża! Ostatni live z udziałem tej pary zrobił prawdziwą furorę wśród fanów, którzy chcą, aby pojawiało się ich znacznie więcej.

Ania Lewandowska każdego dnia dzieli się ze swoimi fanami ciekawymi, zdrowymi przepisami, jak również zdjęciami z rajskich wakacji. Ostatnio na Instagramie trenerki pojawiło się zdjęcie z Robertem Lewandowskim. Możemy zobaczyć na nim gwiazdę w bardzo seksownej sukience z dużym dekoltem! Kreacja jest naprawdę króciutka i robi ogromne wrażenie! Fani są zachwyceni jak wygląda piękna gwiazda zaledwie 2 miesiące po porodzie.

- Ania jestem pełna podziwu dla Ciebie nie tak dawno urodziłaś Laurę ♥️ a Ty śmigasz szalona 🤩😍🥰 i jeszcze ta figura wyglądasz świetnie!!! Pozdrawiam i wypoczywajcie🌞🌞🌞🌞😎😎😎😎😘😘😘😘 - Pozytywne wibracje! 🤩 Fajnie się na was patrzy 😍😍 - Jesteście tak pozytywną parą, widać, że się kochacie 😍 bije od Was mega aura 👍 - piszą fani.

Zobaczcie zatem i oceńcie sami. Ta sukienka naprawdę robi wrażenie! A figura Ani dwa miesiące po porodzie jest jak marzenie!

Instagram

Ania Lewandowska wypoczywa na rajskich wakacjach. Te widoki zapierają dech w piersiach!

Instagram

Trenerka jakiś czas temu na swoim InstaStory przyznała, że po drugiej ciąży chce zrobić formę życia! Patrząc na to zdjęcie wydaje się, ze już ją ma!