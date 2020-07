Wyprzedaże 2020: Anna Lewandowska nie rozstaje się z tą torebką! Podobne w stylu Gucci kupisz od 89 zł!

Anna Lewandowska nie rozstaje się ze swoją luksusową torebką marki Gucci. Za model, który wybrała trzeba zapłacić ponad 4000 zł ale na obecnych wyprzedażach można znaleźć podobne modele, które można kupić już od 89 zł! Na eobuwie.pl znaleźliśmy kilka całkiem niezłych propozycji z wyprzedaży, w ofercie nawet do -40%. Jeżeli jesteś fanką stylu Anny Lewandowskiej, to powinny Ci się spodobać!

Zobacz także: Trendy 2020: Anna Lewandowska z torebką za ponad 4000 zł na spacerze z Laurą i Klarą

Wyprzedaże 2020: Torebki w stylu Anny Lewandowskiej od 89 zł!

Anna Lewandowska postawiła na luksusową klasykę! Pomimo tego, że jej torebka kosztuje fortunę to idealnie pasuje do wielu stylizacji. Trenerka ostatnio nie rozstaje się z tym dodatkiem za ponad 4000 zł. Torebka idealnie sprawdza się na spacerze z córkami, jak i na służbowym wyjściu. Nie każdy może sobie pozwolić na tak drogi dodatek, lecz na szczęście możemy znaleźć wiele tańszych zamienników! Na eobuwie trwają właśnie promocje, dzięki którym torebki w krojach zbliżonych do Gucci Anny Lewandowskiej możemy znaleźć w promocyjnych cenach już od 89 zł!

Torebki w stylu Anny Lewandowskiej

Zebraliśmy dla Was kilka ciekawych propozycji! Oto one:

1. Czarna torebka Calvin Klein dostępna jest w cenie 239 zł.

Mat. promocyjne

2. Czarna torebka Liu Jo dostępna jest w cenie 259 zł

Mat. promocyjne

3. Czarna torebka Jenny Fairy dostępna jest w cenie 89,99 zł

Mat. promocyjne

4. Czarna torebka CREOLE dostępna jest w cenie 89,99 zł