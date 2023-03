Anna Lewandowska przygotowuje się do ważnego dnia, a fanka żartuje: "Czyżby szykuje się nowy sezon "Ania w Paryżu"?

Anna Lewandowska zachwyciła nowymi zdjęciami z Tygodnia Mody w Paryżu, a w sieci zawrzało. Internauci są pod wrażeniem stylizacji gwiazdy, ale wszyscy patrzą tylko na twarz żony Roberta Lewandowskiego. W komentarzach pytają, dlaczego gwiazda nie przypomina siebie sprzed kilku tygodni! Anna Lewandowska zaskoczyła "nowym wyglądem". O co chodzi? Anna Lewandowska już od jakiegoś czasu zapuszczała grzywkę i nie ukrywała, że pokochała zabieg laminacji brwi. Ostatnio gwiazda, która od kilku dni mocno zaangażowała się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy, wybrała się razem z mężem Robertem Lewandowskim na pokaz marki Off White , który odbył się podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Stylizacja trenerki przypadła do gustu jej fankom, ale w komentarzach, publikowanych na Instagramie internauci odnoszą się głównie do "odmienionej twarzy" trenerki. Niepodobna do siebie sprzed paru tygodni. To pewnie makijaż Oj, coś pani Ania się zmieniła na twarzy Na komentarz internautki zdecydowała się odpowiedzieć Karolina Szostak i zapytała internautkę: A ty się nie zmieniłaś? Jak wiadomo Anna Lewandowska w ostatnim czasie odświeżyła fryzurę i zapuściła grzywkę, a nowy look optycznie wydłużył twarz. Do tego modny makijaż z efektem blasku i rozświetlenia czyli glow make-up i mamy sekret nowego wyglądu gwiazdy. Zobacz także: Koleżanki dopytywały Anię Lewandowską, skąd ma te botki na wiosnę! Za 69 zł kupisz podobne Fanki trenerki bronią jej i piszą wprost, że o żadnej zmianie rysów twarzy nie może być mowy. Anna Lewandowska wygląda jak zawsze, tyle, że zrezygnowała z grzywki, od niedawna laminuje brwi i postawiła na super modny makijaż rozświetlający, który pokochały Francuzki. Wygląda promiennie, ładnie. Ale żadnej zmiany rysów twarzy nie...