Sytuacja Dariusza K. jest niezwykle skomplikowana. Celebryta ponad trzy miesiące temu potrącił śmiertelnie starszą kobietę, będąc dodatkowo pod wpływem narkotyków. Próby wydostania go z aresztu nie powiodły się, ale możliwe, że Darek uniknie wysokiej kary. Przypomnijmy: Dariusz K. może uniknąć surowej kary. Wszystko przez błąd policji

Podejrzany może liczyć na wsparcie rodziny, choć jeśli wierzyć tabloidom, w ostatnim czasie odwiedza go tylko ukochana Izabela. Okazuje się jednak, że są też tacy, którzy cieszą się z odsiadki Dariusza. Jak donosi tygodnik "Na Żywo", siostry celebryty są zadowolone z jego pobytu w areszcie - wierzą, że to zmieni jego postępowanie. Kiedyś stosunki Darka, Anny i Doroty były fantastyczne, ale po rozwodzie z Górniak, siostry zaczęły niepokoić się jego postępowaniem.



Chciał zaimponować Izie, obsypywał ją prezentami, organizował imprezy, niestety nie stronił też od narkotyków. Dorota i Anka próbowały na niego wpłynąć, by zmienił życie, ale nie słuchał. Już wtedy mówiły, że musi dojść do tragedii, by Darek się opamiętał. Dziś nie mogą się pogodzić z tym, że nie walczyły, by go wyrwać z nałogu i że przez niego zginęła niewinna kobieta - czytamy w "Na Żywo".