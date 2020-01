Anna Korcz urodziła! Przyjaciółka Ani Lewandowskiej wybrała dla dziecka piękne imię! 

Anna Korcz, córka aktorki Anny Korcz, urodziła synka! Młoda mama podzieliła się swoim szczęściem na Instagramie. Zdradziła także, jakie imię wybrała dla swojego dziecka. Z narodzin wnuka jest również dumna Anna Korcz, znana z "Na Wspólnej". Aktorka została babcią po raz pierwszy.

Anna Korcz i Piotr Kalitowski zostali rodzicami! Para zawarła związek małżeński w lipcu 2018 roku, a kilka dni temu powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Ich synek urodził się 24 stycznia i otrzymał imię Franciszek Piotr.

24.01.2020 19:03 czas stanął w miejscu. Przyszedł na Świat i wywrócił go do góry nogami, wszystko się zmieniło, w sekundę najważniejsze kwestie przestały być istotne, bo pojawił się ON. Miłość, którą do Niego mamy i która pojawiła się tak nagle i niespodziewanie jest nie do opisania. Witaj na Świecie Synku ❤️ - napisała na Instagramie dumna i pokazała zdjęcie chłopca.