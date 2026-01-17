Anny Korcz wywołała poruszenie w mediach społecznościowych, po tym jak w dość ostrych słowach skomentowała dojrzałe. Aktorka, znana z roli Izabeli Brzozowskiej w serialu „Na Wspólnej”, odważnie opisała wygląd i zachowanie dojrzałych kobiet, które jej zdaniem niekiedy odsłaniają zbyt dużo, co nie zawsze jest dla nich korzystne. 57-letnia gwiazda teatralna i telewizyjna, a także właścicielka ośrodka z restauracją, zdecydowała się na bardzo bezpośrednie słowa, a w sieci zawrzało!

Anna Korcz mówi wprost o wyglądzie

Anna Korcz przyznała, że sama jest dla siebie bezlitosna, jeśli chodzi o wygląd. Dodała, że od dawna ukrywa swoje niedoskonałości i nie eksponuje tego, czego nie chce pokazywać. Jednocześnie wyraziła podziw dla młodych kobiet i mówi wprost, jaką radę od niej otrztymują:

Jestem perfekcjonistką. Jest mi trudno żyć, bo myślę, że dużo zauważam i bardzo cenię sobie to, że mam możliwość pochowania tego czy tamtego, a uwielbiam patrzeć na młode, piękne, zgrabne, piękne ciała. Mówię to moim młodszym koleżankom: 'Dopóki możesz, pokazuj wszystko, co się da, bo później będzie coraz gorzej' - powiedziała Anna Korcz w wywiadzie z Plejadą.

Anna Korcz w ogniu krytyki po słowach o dojrzałych kobietach

W wywiadzie Anna Korcz użyła mocnych słów wobec kobiet w dojrzałym wieku, które wybierają odważne stylizacje na oficjalne przyjęcia. Aktorka stwierdziła:

Nie tyle, że mnie to szokuje, przeszkadza, ale żal mi tych kobiet, które, zwłaszcza na oficjalnych przyjęciach, pokazują za dużo, a ciała są brzydkie, pomarszczone, niezadbane i mimo że jestem tolerancyjna, każdy ma prawo robić, co chce, to myślę sobie: 'Szkoda mi jej, jakby założyła sweter, dłuższą spódniczkę albo zadbała o stopy, o pięty' - przepraszam - a idzie w pięknych, drogich klapkach, ale to, co jest z tyłu - o nie... dodała aktorka.

Korcz zaznaczyła, że choć nie ocenia publicznie innych, prywatnie potrafi być bardzo krytyczna wobec zaniedbań w wyglądzie. Szczególną uwagę zwraca na nieestetyczne szczegóły, o które w dość prosty sposób można zadbać:

Jestem estetką i pod tym względem jestem dla siebie bezlitosna. Oczywiście, tego nie oceniam, ale potem, jak sobie prywatnie gdzieś rozmawiamy, to mówimy o takich rzeczach: 'Ten czy ten osobnik mógłby zadbać, a nie zrobił tego, wystawia się na śmieszność' podkreśliła jeszcze bez ogródek aktorka

Sądzicie, że to za mocne słowa?

