Anna Karwan zaśpiewała piosenkę do filmu „Ukryta gra” Łukasza Kośmickiego, za produkcję którego odpowiada firma Watchout Studio, założona przez Piotra Woźniaka-Staraka. Wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej i zwyciężczyni konkursu Premiery 56. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w utworze „The Secret Game” oddała hołd Piotrowi Woźniakowi-Starakowi. Zobaczcie, w jaki sposób to zrobiła?

Reklama

Anna Karwan złożyła hołd Piotrowi Woźniakowi-Starakowi

Wokalista w każdy swój występ wkłada całe serce, a zwiastun muzyczny do filmu "Ukryta gra" potraktowała bardzo poważnie. W końcu to ostatni projekt, nad którym pracował zmarły tragicznie Piotr Woźniak-Starak. Anna Karwan, nagrywając piosenkę „The Secret Game” do muzyki i słów Łukasza Targosza, przyznała, że dołożyła tam "szczyptę swoich emocji", aby złożyć hołd producentowi za jego dzieło życia.

Piosenka “The Secret Game” to spełnienie moich marzeń, kompozycja jest skrojona na miarę moich wokalnych możliwości. Tym samym jest to najtrudniejszy utwór technicznie, który dał mi ogrom satysfakcji. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dołożyć szczyptę swoich emocji do tak pięknego projektu i tym samym złożyć hołd całej ekipie, a przede wszystkim Piotrowi Woźniakowi-Starakowi za dzieło jego życia – powiedziała Ania Karwan.

Piosenkę możecie usłyszeć tutaj!

Plejada gwiazd w filmie "Ukryta gra"

"Ukryta gra" trafi do kin już 8 listopada. W rolach głównych zobaczymy Billa Pullmana, Roberta Więckiewicza, Lotte Verbeek, Jamesa Bloora, Aleksieja Sieriebriakowa. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman. Film został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za montaż oraz Nagrodą Specjalną Jury. O czym jest film "Ukryta gra"? Szachowy pojedynek staje się przykrywką dla szpiegowskiej rozgrywki. W turnieju przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi wystąpi Bill Pullman, który wcieli się w rolę Joshuy Mansky’ego, genialnego matematyka, który zostanie porwany przez służby amerykańskie.

Wybierzecie się do kina?

Mat. promocyjne

Piotr Woźniak-Starak założył Watchout Studio w 2007 roku. Wyprodukował m.in wielokrotnie nagradzane filmy "Bogowie" i "Sztuka kochania".

EastNews