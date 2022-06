Anna Karwan przyznała, że była bezdomna. "Mieszkałam kilka miesięcy na Dworcu Centralnym"

Anna Karwan to jedna z największych gwiazd, które zaprezentują swoje umiejętności taneczne na parkiecie "Tańca z gwiazdami 11" . Piosenkarka z zapałem przystąpiła do treningów pod okiem Jana Klimenta. Kim jest ta piękna dziewczyna? Czy Anna Karwan ma partnera? Poznajcie ją bliżej! W jakich programach wystąpiła Anna Karwan? Anna Karwan ma za sobą sporo występów w popularnych programach rozrywkowych. Mogliśmy ją podziwiać między innymi w "Drodze do gwiazd" (miała wtedy zaledwie 15 lat!), "Szansie na sukces", "Must Be The Music" oraz w "The Voice of Poland", który przyniósł jej największy rozgłos. Anna Karwan, która trafiła do drużyny Natalii Kukulskiej, dotarła do finału, gdzie ostatecznie zajęła 3. miejsce. 15 lutego 2019 roku ukazał się pierwszy album Anny Karwan pt. "Ania Karwan". Na krążku znalazł się między innymi hit "Słucham cię w radiu co tydzień", dzięki któremu artystka wygrała konkurs "Premier" na 56. Festiwalu w Opolu. Kolejnym głośnym przebojem Anny Karwan była piosenka "The Secret Game", którą artystka napisała do ostatniego filmu wyprodukowanego przez Piotra Woźniaka-Staraka pt. "Ukryta gra". Zobacz także: Niezwykły hołd dla Piotra Woźniaka-Staraka. Polska piosenkarka tak uczciła jego pamięć Czy Anna Karwan ma partnera? Anna Karwan rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że samotnie wychowuje córeczkę Oliwię ze związku z Markiem Zielińskim, która przyszła na świat w 2013 roku. W przeszłości była też związana z Błażejem Szychowskim, tancerzem i byłym partnerem Dody. Jednak ich związek dobiegł końca w 2017 roku. Anna Karwan zapewnia, że wciąż są przyjaciółmi i mogą na siebie liczyć. Nie jesteśmy parą, ale pozostaliśmy...