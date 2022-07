Anna i Robert Lewandowscy sprzedadzą swoją willę w Monachium? Mogą zarobić na niej fortunę

Anna i Robert Lewandowscy pożegnali się już z Monachium i choć starają się zachować dyskrecję, do mediów dociera coraz więcej informacji na temat ich przeprowadzki do Hiszpanii. Niedawno hiszpańska prasa stwierdziła nawet, że wytropiła miejsce, w którym planują zamieszkać gwiazdy. Jak sugerują zagraniczni dziennikarze, sportowcy zrezygnowali z zatłoczonej Barcelony na rzecz znacznie spokojniejszej, choć także niezwykle urokliwej miejscowości.

Monachium przez osiem lat było domem Anny i Roberta Lewandowskich. Co się stanie z ich luksusową willą w Bawarii? Jeśli gwiazdy postanowią ją sprzedać - a wiele na to wskazuje - mogą zgarnąć kosmiczną kwotę. Zdaniem Radosława Wojaka, specjalisty od nieruchomości, piłkarz i trenerka personalna nie będą mieli problemu ze znalezieniem kupca.

Ostatnio hiszpański dziennikarz Gerard Romero ujawnił, że Anna i Robert Lewandowscy nie zamieszkają w Barcelonie. Choć podobno byli namawiani przez inne gwiazdy do kupienia domu w najsłynniejszym mieście Katalonii, ze względu na Klarę i Laurę para ponoć rozgląda się za rezydencją w małym miasteczku. Fani teraz zastanawiają się, co stanie się z ich willą w Monachium.

Specjalista od nieruchomości luksusowych Radosław Wojak na łamach "Faktu" stwierdził, że jeśli Anna i Robert Lewandowscy zdecydują się na sprzedaż niemieckiej rezydencji, to najprawdopodobniej bardzo szubko znajdą kupca. Za atrakcyjnością willi przemawia przede wszystkim lokalizacja, ale także to, że była domem gwiazd. Jego zdaniem mogliby na niej zarobić nawet 20 milionów euro.

- Sprzedaż takiej willi to nie będzie trudne zadanie, ponieważ jest to nieruchomość, która jest zlokalizowana w dobrym, pożądanym miejscu. Po drugie jest to nieruchomość, która ma już swoją historię. Nie mówię, że fan Roberta Lewandowskiego nabędzie tę nieruchomość, ale na pewno będzie to wartość dodana do tego typu transakcji. Po trzecie aktualnie na rynku dobrze sprzedają się nieruchomości luksusowe. Za gotówkę. Nie brakuje klientów, którzy dysponują odpowiednimi środkami, a co za tym idzie, zakładam, że będzie to w miarę sprawna i szybka transakcja - wyjaśnił.