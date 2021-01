Anna i Robert Lewandowscy zaprezentowali zmysłowy taniec w swojej kuchni! Tylko spójrzcie na to nagranie!

Anna Lewandowska opublikowała w sieci nagranie na którym tańczy ze swoim mężem! Trenerka pokazała, jak spędza czas w swoim domu, a przy okazji zdradziła, jaka jest ich ulubiona piosenka. Kiedy Ania i Robert usłyszeli wielki hit Whitney Houston zaczęli zmysłowy taniec w kuchni. Internauci są zachwyceni! Wy również musicie zobaczyć, jak zakochani bawią się w wolny wieczór.

Anna Lewandowska tańczy z mężem

Przez pandemię koronawirusa większość osób zrezygnowała z wielkich imprez, czy spotkań w gronie znajomych. Dziś sobotnie wieczory najczęściej spędzamy w domu ze swoimi najbliższymi. Teraz Anna Lewandowska opublikowała w sieci krótkie nagranie na którym pokazuje, że również jest w domu ze swoją rodziną.

Nadejdą lepsze dni. Na razie cieszmy się małymi rzeczami- napisała na Instagramie.

Anna Lewandowska pokazała przy okazji, jak spędza czas w domu, z ukochanym mężem. Na nagraniu widać, jak para zaczyna tańczyć do piosenki "I have nothing". Internauci są zachwyceni zmysłowym tańcem pary!

- To właśnie miłość ❤️❤️👏🏻👏🏻

- O jakie to piękne 🥰🥰🥰 Cudownie się na Was patrzy 😊😊

- To niesamowite widzieć jak ludzie są tak prawdziwie szczęśliwi pomimo trudnych czasów! Cudowni!❤️❤️

- Najlepsi 😍 wprawiliście nas w super nastrój! Idziemy tańczyć 💃🕺- czytamy w komentarzach.

Zobaczcie sami gorące nagranie z udziałem Anny i Roberta Lewandowskich!

Anna Lewandowska z mężem w zmysłowym tańcu zachwycili internautów.

Trenerka i piłkarz świetnie bawili się przy wielkim hicie Whitney Houston.