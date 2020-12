Rodzina Lewandowskich znowu się powiększy?! Ten szczegół na profilu Anny Lewandowskiej podgrzał atmosferę!

Anna Lewandowska należy do tego grona gwiazd, które świąteczną atmosferę w swoim domu wprowadziły już miesiąc przed Bożym Narodzeniem. Na nagraniach pojawiających się na jej profilu na Instagramie można podpatrzeć jak udekorowała dom na święta w tym roku. Wczoraj trenerka umieściła wideo, na którym pokazała jak kibicuje mężowi przed telewizorem. Kadr objął również mini świąteczną dekorację ze skarpetkami. Napis na jednej z nich jest zastanawiający... Czyżby Anna i Robert niedługo mieli podzielić się radosną nowiną?! Sami zobaczcie.

Zobacz także: Klara Lewandowska zrobiła wyjątkowe zdjęcie swoim rodzicom i siostrze! "Jaka zdolna" komentują fani

Anna i Robert Lewandowscy są dumnymi rodzicami dwóch pięknych córek. Młodsza - Laura przyszła na świat na początku maja tego roku. Razem z Klarą będą świętowały urodziny w tym samym miesiącu. Niedawno trenerka pochwaliła się uroczym materiałem z rodzinnej galerii - pokazała w sieci nagranie, na którym uchwyciła piękną relację Roberta z Laurą. Internautki były pewne, że dziewczynka usiłuje powiedzieć tato i pozwoliły sobie na komentarz:

No to jak mówi tata, a nie mama to następny będzie syn jak nic. U mnie u każdego z rodziny to się sprawdziło