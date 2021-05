Anna Lewandowska chwali się rodzinną majówką w Hiszpanii, ale wszyscy patrzą tylko na Laurę: "Ślicznotka"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to niezaprzeczalnie jedno z najbardziej aktywnych i zapracowanych małżeństw w polskim show-biznesie. Para skupia się nie tylko na karierze sportowej, ale prężnie prowadzi liczne marki, bierze udział w kampaniach reklamowych, jak również spełnia się w roli młodych rodziców. Niestety, przez liczne zobowiązania zakochani do tej pory ani razu nie mieli możliwości wspólnego spędzenia majowego urlopu. Aż do teraz! Jak poinformowała na Instagramie Anna Lewandowska, sportowe małżeństwo pierwszy raz od 13 lat udało się na majówkę. I choć zapierające dech widoki i wielkie uczucie pomiędzy partnerami spotkało się z falą komplementów ze strony internautów, to na fanach Lewandowskich największe wrażenie zrobiła mała Laura. Tylko zobaczcie jej najnowsze zdjęcie. Ale ona jest podobna do mamy!

Pierwsza wspólna majówka Lewandowskich

Chociaż Anna i Robert są małżeństwem od wielu lat, dopiero w tym roku spędzają razem rodzinną majówkę.

Dzień dobry. Zabieram się za śniadanie i sama nie dowierzam. Znamy się z mężem ponad 13 lat i spędzamy pierwszy raz wspólnie majówkę! - relacjonowała na InstaStories Anna Lewandowska. Tym razem... mój mąż ma wolne! - kontynuowała. To jest niespotykane, żeby sobie gdzieś po prostu pojechać we czwórkę, więc bardzo się cieszymy - dodała.

Z tej okazji szczęśliwa trenerka milionów Polaków postanowiła pochwalić się swoim instagramowym obserwatorom urywkami z wyjazdu do słonecznej Hiszpanii. I choć trzeba przyznać, że widoku publikowane przez Annę Lewandowską naprawdę robią wrażenie, to nie da się ukryć, że serca internautów niewątpliwie skradła niespełna roczna Laura.

Do tej pory zarówno Anna, jak i Robert bardzo chronili wizerunki swoich córek, to pokazując ich plecy, to znów zasłaniając ich twarze kapturami uroczych bluz i sweterków. Ostatnio małżeństwo jednak coraz publikują materiały ze swoimi pociechami. Popatrzcie tylko na urocze zdjęcie z majówki Lewandowskich. Mała Laura, która za kilka dni będzie świętować swoje pierwsze urodziny, dumnie pozuje do aparatu. Ale ona piękna!

Ślicznotka ❤️ Nie wiem czy tylko mi się wydaje ale obie z Klarą są chyba identyczne ❤️❤️ Podobna do Klarci 😍😍😍 Słodkie zdjęcie 😍😍 Taki widok od razu budzi uśmiech na twarzy 😍 - piszą zachwyceni fani.

Zobaczcie zdjęcie, które wzbudziło aż tyle emocji!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pierwszy raz wybrali się na wspólną majówkę.

Instagram @annalewandowskahpba

Para wraz z córkami wypoczywa w słonecznej Hiszpanii.