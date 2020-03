Polacy wspierają medyków walczących z koronawirusem! Zabrano już miliony!

Ale wiadomość! Polacy znów pokazali, że mają wielkie serca i w trudnych sytuacjach naprawdę potrafią się jednoczyć. Kiedy kilka dni temu Fundacja Siepomaga uruchomiła zbiórkę pieniędzy na wsparcie placówek medycznych w walce z koronawirusem, chyba nikt nie spodziewał się takiego odzewu. Dziś dzięki wpłatom darczyńców Fundacja będzie mogła kupić sprzęt do pierwszych placówek!

Kwota robi wrażenie!

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został wykryty 4 marca. Od tamtej chwili minęły nieco ponad dwa tygodnie. W tym czasie liczba osób zakażonych znacznie wzrosła. Do dziś (dane z 20 marca) zdiagnozowano 378 przypadków koronawirusa, a sześć osób zarażonych zmarło.

Niestety, kiedy koronawirus zaczął się rozprzestrzeniać, szybko okazało się, że w wielu szpitalach, przychodniach czy na oddziałach ratunkowych brakuje podstawowego wyposażenia - maseczek ochronnych czy rękawiczek. Lekarze zaczęli apelować o pomoc w tej sprawie, a Polacy nie pozostali obojętni!

Fundacja Siepomaga uruchomiła zbiórkę, aby wesprzeć placówki medyczne w walce z koronawirusem. Do dziś udało się zebrać już ponad 12 mln złotych!

Zbiórka jest prowadzona przez Fundację Siepomaga, która jako Organizacja Pożytku Publicznego może szybko finansowo wesprzeć szpitale w zakupie niezbędnych środków ochronnych i sprzętów medycznych do walki z koronawirusem. Jesteśmy dobrej myśli, ale z doświadczenia wiemy, że dobre zakończenia nie piszą się same. Każdy z nas może być Potrzebującym.

Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ!

Zbiórka pieniędzy to nie wszystko. Okazuje się, że w sieci można znaleźć m.in. informacje, że niektórzy fryzjerzy oddają szpitalom swoje zapasy jednorazowych rękawiczek.

Wielkie serce pokazała także projektanta Eva Minge, która rozpoczęła szycie maseczek dla szpitali!

(...) Od wczoraj trwa produkcja maseczek medycznych dla szpitali, które się o to do nas zgłosiły. Zdobyliśmy surowiec i dopóki nam go starczy pracujemy . ZA DARMO .Nie szukamy w tej tragedii jak zarobić na brakach i jak wpakować swoje kieszenie do źródełka - Eva Minge napisała na Instagramie.