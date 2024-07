Anna Lewandowska i Robert Lewandowski nie zwalniają tempa. Właśnie podzielili się z fanami kolejną nowiną i chociaż nie kryją radości, przyznają, że droga to tego "nie była usłana różami". Co maja na myśli?

Zobaczcie, czym podzielili się właśnie Anna i Robert Lewandowscy.

Robert Lewandowski odkąd rozpoczął współpracę z FC Barceloną, zdążył już osiągnąć kilka sukcesów na murawie. Anna Lewandowska również nie próżnuje i rozwija swoje biznesy. Niedawno mogliśmy podziwiać ją również na Fashion Weeku w Paryżu. Anna Lewandowska odsłoniła brzuch, a fani okrzyknęli jej stylizację "mistrzostwem świata". Tym razem ponownie zaskoczyła swoich fanów. Opublikowała radosne zdjęcie z Robertem Lewandowskim i napisała wprost:

Zobacz także: Fanka "zapolowała" na Roberta Lewandowskiego. To nagranie to hit internetu

Anna Lewandowska nie kryje szczęścia. Przyznała, że jeszcze kilka lat temu nie sądziła, że uda jej się osiągnąć to wszystko, co ma teraz. Teraz również jej mąż, Robert Lewandowski został ambasadorem jej marki:

Zobacz także

Kilka lat temu nawet nie sądziłam, że uda mi się stworzyć własną firmę. Droga do niej nie była usłana różami, ale głęboko wierzę, że jeśli człowiek ma pasję to wszystko jest możliwe. Moją pasją jest dbanie o Wasze zdrowie! Wspólnie z Robertem, który został ambasadorem @supermenu_by_anna_lewandowska chcemy zmieniać Wasze nawyki żywieniowe na zdrowsze ???? Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego dla mężczyzn. Do dzieła Panowie!????????