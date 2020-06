Z okazji 7. rocznicy ślubu Ania i Robert Lewandowscy pokazali niepublikowane zdjęcia z wesela!

Ależ ten czas szybko leci! Robert i Anna Lewandowscy świętują dzisiaj (22 czerwca) 7. rocznicę ślubu! Z tej okazji na Instagramie zarówno pięknej trenerki jak i piłkarza pojawiły się zdjęcia z wesela, których wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć. Są naprawdę piękne i wyjątkowe! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Trendy lato 2020. Anna Lewandowska w ultramodnych szortach i sneakersach za 2300 złotych

Anna i Robert Lewandowscy świętują 7. rocznicę ślubu!

Anna i Robert Lewandowscy już od 7 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para pobrała się 22 czerwca 2013 roku. Było to oczywiście wydarzenie, którym żyła cała Polska! Jednak do ostatniej chwili Ania i Robert, a także ich rodziny utrzymywali w tajemnicy miejsce, w którym miały odbyć się ceremonia zaślubin i wesele. Podobno goście również do ostatniej chwili nie wiedzieli, gdzie zostanie zorganizowana uroczystość! Ania i Robert najwidoczniej chcieli uniknąć nadmiernego medialnego zainteresowania.

Jak się okazało, przyjęcie odbyło się w przepięknym miejscu o nazwie "Złotopolska dolina". Oczywiście tam fotoreporterzy nie mieli już wstępu, dlatego zdjęcia z wesela małżeństwa nie były nigdzie dostępne. Jednak teraz, po 7. latach od tego pięknego wydarzenia, Ania i Robert Lewandowscy postanowili opublikować zdjęcia ze swojego przyjęcia weselnego!

7th wedding anniversary, 12 years together❤️ My love @annalewandowskahpba 😍 - napisał Robert Lewandowski pod zdjęciem ze swoją żoną. 7 years as husband and wife ❤️ 12 years together ❤️

Mr and Mrs. #anniversary #mylove #mybestfriend #myhubby - dodała pod fotografiami Anna Lewandowska.

Na profilu Roberta Lewandowskiego możemy zobaczyć romantyczne zdjęcie z jego małżonką, podczas wspólnego tańca. Para czule przytula się do siebie, a na twarzy piłkarza widać ogromną radość! Z kolei na Instagramie Ani Lewandowskiej pojawiły się dwa zdjęcia, na których również widzimy parę podczas tańca. Na jednym z nich możemy także zobaczyć gości weselnych oraz wystrój sali, który był jak z bajki!

Oczywiście pod postami małżonków pojawiło się mnóstwo gratulacji i życzeń od fanów!

- Szczęścia na dalsze długie lata 🌹🌹🌹🌹👍 - Pięknej miłości do końca życia ❤️ - Kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu ❤️ - Wszystkiego dobrego kochani ❤️ wieczności razem 😍 - piszą fani małżeństwa.

My również dołączamy się do tych życzeń! Zobaczcie zatem te piękne zdjęcia z wesela Ani i Roberta Lewandowskich!

To już 7 lat odkąd są małżeństwem i 12 lat jak Ania i Robert są parą!

Pamiętacie ten dzień, kiedy Anna i Robert Lewandowscy wzięli ślub? Tym wydarzeniem żyła cała Polska!

East News

Teraz są także szczęśliwymi rodzicami Klary i Laury. Obydwoje ciężko pracują na swoje sukcesy, wzajemnie się wspierają i są przykładem dla swoich fanów. Tak wygląda idealne małżeństwo i szczęśliwi rodzice!