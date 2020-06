Paparazzi przyłapali Annę Lewandowską w Warszawie! Świeżo upieczona mama wybrała się na spotkanie z Mają Bohosiewicz i Aleksandrą Dec. Wszystkie panie wyglądały naprawdę stylowo, jednak szczególną uwagę zwraca torebka Ani, która kosztuje, bagatela, 4 tysiące złotych.

Ania Lewandowska wybrała się z przyjaciółkami do restauracji w Warszawie. Uwagę zwraca jej torebka

Ania Lewandowska zachwyca swoją formą po urodzeniu Laury! Trenerka w ekspresowym tempie wraca do figury sprzed ciąży. Podwójna mama jest również świetnie zorganizowana i znajduje na wszystko czas. Jak widać, nie zapomina również o swoich koleżankach, z którymi spotkała się w jednej z warszawskich restauracji. Oczywiście nie zabrakło tam paparazzi, którzy przyłapali panie na wspólnym wypadzie.

Anna Lewandowska na co dzień mieszka w Niemczech, jednak stara się również jak najczęściej odwiedzać Polskę. Ostatnio było to mocno utrudnione z powodu pandemii koronawirusa. Jak widać, Ani w końcu udało się przyjechać do kraju i razem z Mają Bohosiewicz i Aleksandrą Dec, spędzić wspólne chwile. Świeżo upieczona mama postawiła na luźną stylizację. Czarną oversize'ową bluzę zestawiła z biker shorts, białymi długimi skarpetkami i ulubionymi sneakersami od Stelli McCartney.

Uwagę zwraca oczywiście minimalistyczna torebka Ani Lewandowskiej. To model Gucci, za który trzeba zapłacić 4 tysiące złotych. Trenerka uwielbia takie stylowe dodatki.

Panie spędziły czas w ekskluzywnej warszawskiej restauracji. Najwyraźniej bardzo się za sobą stęskniły! Na pożegnanie obdarowały się buziakami w policzek.

Jak Wam się podoba cała stylizacja Ani Lewandowskiej?

Ania Lewandowska 6. maja po raz drugi została mamą. Patrząc na jej formę aż ciężko uwierzyć, że od porodu trenerki minął dopiero ponad miesiąc. Gwiazda po prostu promienieje!