Anna i Klara Lewandowskie na wakacjach

Anna i Klara Lewandowskie uciekły przed jesienią do ciepłych krajów. Trenerka postanowiła nieco przedłużyć lato i zabrała swoją córeczkę na wakacje. Żona Roberta Lewandowskiego relacjonuje pobyt na Instagramie. Nie wiadomo dokładnie, dokąd wybrały się Ania i Klara. Jednak po zdjęciach można domyślać się, że chodzi o południe Europy. W komentarzach na profilu trenerki, fani piszą, że zdjęcia wskazują na grecką wyspę Mykonos. To dokładnie to samo miejsce, w którym Anna i Robert Lewandowscy spędzili wakacje jeszcze przed narodzinami Klary. Czyżby trenerka wybrała właśnie tę wyspę ze względu na sentyment? ;)

Niestety Ania i Klara będą spędzać wakacje bez Roberta. To pierwsza taka wyprawa mamy i córki! Dlaczego zdecydowały się na samotny wyjazd?

