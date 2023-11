1 z 5

Anna Lewandowska pochwaliła się słodkim zdjęciem córeczki. Mała Klara urodziła się 4 maja 2017 roku, od tamtej chwili dziewczynka towarzyszy swoim rodzicom w ich każdej podróży. Trenerka w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że nie zatrudniła niani i razem z Robertem sami zajmują się swoją pociechą. Kilka tygodni temu dziewczynka towarzyszyła Ani na obozie treningowym, wcześniej z rodzicami poleciała na wakacje do ich posiadłości na Mazurach i na krótki wypoczynek do Włoch. Teraz wygląda na to, że Anna Lewandowska zabrała małą Klarę w kolejną podróż. Trenerka pokazała urocze zdjęcie córki w samolocie.

Zobaczcie sami, jaką fotkę Klary pokazała swoim fanom. Internauci są zachwyceni!

