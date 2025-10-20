W niedzielny wieczór, w studiu programu „Taniec z gwiazdami”, pojawiła się jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek tego formatu, czyli Anna Głogowska. Towarzyszył jej partner, niemiecki muzyk Fred Erik. Para nie tylko zasiadła wspólnie na widowni, ale również chętnie pozowała na ściance, uśmiechając się do obiektywów i robiąc sobie pamiątkowe selfie. Uczucie widać na odległość!

Reklama

Anna Głogowska i Fred Erik razem w „Tańcu z gwiazdami”

Obecność Anny Głogowskiej w szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie była przypadkowa. Tancerka została zaproszona, aby pomóc uczestnikom programu Tomaszowi Karolakowi i Izabeli Skierskiej w przygotowaniu choreografii, którą ona sama lata temu zatańczyła razem z Piotrem Gąsowskim. W 17. edycji tanecznego show Tomasz Karolak i Izabela Skierska odtwarzali rumbę i na parkiecie zapewnili widzom prawdziwe show, które docenili nawet jurorzy. Nawet oni z odcinka na odcinek są łaskawsi dla aktora.

Spore emocje wzbudziła też Anna Głogowska, która tym razem nie pojawiła się sama, ale zabrała na ten wyjątkowy odcinek swojego partnera. Para razem pozowała na ściance i nie szczędzili sobie czułości. W grudniu 2022 roku Anna Głogowska ogłosiła światu, że ponownie jest zakochana. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z Fredem Erikiem, potwierdzając tym samym, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Od tamtej pory para bywała już razem, ale nigdy na tak dużym wydarzeniu. Teraz oczy wszystkich były skierowane właśnie na nich.

Kim jest Fred Erik, partner Anny Głogowskiej?

Fred Erik, a właściwie Frederik Schütze to niemiecki muzyk, i producent, którego serce zdobyła Anna Głogowska. Choć nie jest postacią znaną z polskich mediów, jego obecność u boku tancerki wzbudza duże zainteresowanie. W trakcie nagrań „Tańca z gwiazdami” Anna Głogowska i Fred Erik nie szczędzili sobie czułości. Uśmiechali się, trzymali za ręce, pozowali do zdjęć i robili wspólne selfie. Ich zachowanie nie pozostawiło wątpliwości, że są zakochani i szczęśliwi.

Zobaczcie ich wspólne zdjęcia!

Fot. Wojciech Olkusnik/East

Zobacz także:

Reklama

Fot. Wojciech Olkusnik/East