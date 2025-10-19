Tomasz Karolak, znany z wielu ról filmowych i teatralnych, po raz kolejny zaskoczył swoich fanów. Po udziale w programie „Czas na show. Drag Me Out”, gdzie występował w roli drag queen, aktor rozpoczął kolejne nietypowe zajęcie. Karolak zaczął udzielać ślubów jako mistrz ceremonii. W rozmowie z mediami aktor otwarcie mówił o konieczności poszukiwania nowych źródeł dochodu. „Cały czas muszę kombinować, żeby nie zabrakło na dzieci. No bo mam też przecież samochodowe leasingi” – wyznał.

Reklama

Śluby z udziałem Tomasza Karolaka. Co oferuje Tawerna Kapitańska?

Tomasz Karolak został twarzą nietypowej oferty ślubnej przygotowanej przez Tawernę Kapitańską – restaurację zlokalizowaną niedaleko Oławy. Obiekt oferuje możliwość zorganizowania ślubu humanistycznego lub symbolicznego, który nie posiada mocy prawnej. W ramach tej ceremonii rolę mistrza ceremonii może pełnić właśnie znany aktor. W mediach społecznościowych Tawerny Kapitańskiej pojawiły się już liczne relacje z uroczystości, w których Karolak uczestniczył jako prowadzący. Aktor brał udział w uroczystościach na pływającym tarasie, dodając wyjątkowego charakteru całemu wydarzeniu.

Oferta lokalu podkreśla, że udział Tomasza Karolaka w ceremonii jest możliwy, a zadowoleni nowożeńcy mogą liczyć na niepowtarzalną atmosferę.

U nas ślubu udzieli wam każdy — nawet Tomasz Karolak! - można przeczytać na stronie restauracji.

Ile kosztuje udział Tomasza Karolaka w ceremonii ślubnej?

Jak poinformował przedstawiciel Tawerny Kapitańskiej, koszt ceremonii z udziałem mistrza ceremonii zaczyna się od 2,5 tys. zł. Jednak jeśli para zdecyduje się na obecność konkretnego artysty, jakim jest Tomasz Karolak, cena wzrasta. Udział aktora w ceremonii ślubnej kosztuje od 4 tys. zł.

Restauracja oferuje różne scenariusze weselne – od prowadzenia samej ceremonii, po udział aktora również jako wodzireja lub atrakcję muzyczną podczas przyjęcia. „Możemy też poprosić artystę, by był wodzirejem na początku i np. powitał młodą parę i gości na weselu” – mówił organizator.

Kto jeszcze współpracował z Tawerną Kapitańską?

Tomasz Karolak nie jest jedynym artystą, który współpracuje z Tawerną Kapitańską. Wcześniej restauracja gościła również takie nazwiska jak Andrzej Piaseczny, Michał Milowicz, zespół Varius Manx, Bajm oraz członkowie kabaretu Ani Mru Mru. Obiekt cieszy się renomą wśród par młodych szukających oryginalnych pomysłów na swoje wesele.

Dzięki współpracy z tak rozpoznawalnymi osobistościami Tawerna Kapitańska zyskała opinię miejsca wyjątkowego, które łączy romantyczną scenerię z nietuzinkowymi atrakcjami. Możliwość organizacji ślubu na pływającym tarasie oraz udział znanych artystów sprawiają, że oferta restauracji jest jedną z bardziej unikalnych w regionie.

Reklama

Zobacz także: Córka Karolaka ostro o tacie! Jaki jest Tomasz Karolak? „Wybuchowy”