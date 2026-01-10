Julia Gąsowska to córka znanego aktora Piotra Gąsowskiego i tancerki Anny Głogowskiej. Urodzona w 2007 roku, obecnie jest uczennicą liceum i przygotowuje się do egzaminu maturalnego w 2026 roku. Teraz uwagę internautów i fanów pary przyciągnęła nadchodząca studniówka Julii Gąsowskiej. W związku z tym Anna Głogowska podzieliła się z obserwatorami na Instagramie wyjątkowym momentem - wyborem sukienki dla córki na ten piękny bal.

Studniówkowe przygotowania córki Głogowskiej i Gąsowskiego

Anna Głogowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia córki, która przymierzała dwie różne sukienki. Obie kreacje były tego samego kroju, ale w odmiennych kolorach: jedna w odcieniu czekoladowym, druga w kolorze wina. Zdjęcia opatrzono komentarzem:

Czekolada czy wino? Nooo… Zaczęło się! Studniówkowy SZAŁ... Królewny pozdrawiają

Fani Anny Głogowskiej jednogłośni ws. sukienki na studniówkę

Publikacja spotkała się z dużym odzewem ze strony fanów Głogowskiej. Internauci ruszyli do komentowania, dzieląc się swoimi opiniami na temat najlepszej stylizacji dla Julii. Fani niemal jednogłośnie uznali, że do Julii Gąsowskiej bardziej pasuje sukienka w kolorze wina. Komentarze były jednoznaczne:

Na studniówkę ta winna. Czekolada na inną okazję

W obydwu pięknie! Wino jednak bardziej elegancko

Obserwatorzy docenili nie tylko sam wybór sukienek, ale również urodę i styl nastolatki.

Śliczna i skromna dziewczyna

Ależ pięknie - pisali w komentarzach

Nie zabrakło też komplementów pod adresem samej Anny Głogowskiej. Jedna z internautek napisała:

Ja chciałam zauważyć, że mama na ostatnim zdjęciu wygląda jak 20-latka

Zobaczcie najnowsze zdjęcia, którymi podzieliła się na Instagramie Anna Głogowska!

Fot. Instagram annaglogowska_official

