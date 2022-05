Anna Dereszowska opublikowała zdjęcie z córką. Lena to kopia mamy?

Anna Dereszowska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, o ile sama jako osoba publiczna często pojawia się w mediach, o tyle o jej rodzinie wiadomo niewiele. Gwiazda jest mamą dwójki dzieci: 11-letniej Leny i 4-letniego Maksymiliana. Niedawno okazało się, że córka Anny Dereszowskiej ma poważną wadę wzroku. Niewykluczone, że w przyszłości dziewczynka będzie musiała przejść operację! Na co cierpi córka Anny Dereszowskiej? Córka Anny Dereszowskiej i Piotra Grabowskiego musi korzystać ze stałej opieki poradni okulistycznej. Dziecko cierpi na szybko pogłębiającą się wadę wzroku. Aktorka po raz pierwszy przyznała, jak poważna jest sytuacja: W tej chwili jest to minus 3,5 dioptrii. Wada z całą pewnością będzie jej się powiększała, bo już nam to okulista powiedział. Do któregoś momentu będzie się powiększała, potem stanie – wyznała gwiazda w "Życiu na gorąco". Aktorka dodała, że jej córka jest już na tyle duża, że sama zauważa pogorszenie widzenia: Lenka od razu sygnalizuje, że nie widzi z tablicy, albo że musi podejść, zapytać. Wówczas od razu wiemy, że coś jest nie tak Czy wzrok dziewczynki można uratować? Aktorka zdaje sobie sprawę, że w przyszłości może być konieczna korekta wzroku. Obecnie dziecko ma zakaz czytania przy słabym świetle, co jest trudne dla miłośniczki książek, dlatego nie zawsze zalecenia lekarzy są przestrzegane. Być może Lena sobie kiedyś zoperuje wzrok, bo jest to zmiana, którą można skorygować - przyznała Anna Dereszowska Być może wada wzroku zatrzyma się na obecnym poziomie i nie będzie konieczna operacja. Zobacz także : Anna Dereszowska krytykuje Julię Wieniawę! Poszło o jej... zdjęcia na Instagramie! Anna Dereszowska zdecydowała szczerze powiedzieć o chorobie...