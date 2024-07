1 z 4

Na początku sierpnia 2015 roku Anna Dereszowska urodziła swoje drugie dziecko - synka Maksymiliana. Dość szybko Dereszowska wróciła do pracy i do bywania na salonach. Ale i tak większość czasu spędza w domu z dziećmi, opiekując się swoją starszą siedmioletnią córką Lenką i teraz półrocznym synkiem Maksem. Dereszowska chodzi na spacery z synkiem i jak się okazuje, mały ma stylowy wózek za 5 tys. zł. A ponoć i tak nie jest to wózek z najwyższej półki...

