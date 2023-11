4 z 4

- Klapy goleni podwozia nie do końca się domknęły, dlatego załoga zdecydowała o zawróceniu samolotu na lotnisko i zbadaniu sprawy. Załoga nie widzi tego elementu z kokpitu, stąd taka decyzja. Wolimy chuchać na zimne i mieć pewność bezpieczeństwa pasażerów - zapewnia Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u, w rozmowie z portalem Money.pl.

Co ciekawe, to nie pierwsze takie problemy z Bombardierem Q400. W styczniu samolot został wstawiony do hangaru, tuż po tym, jak pilot musiał nim awaryjnie lądować. Przez pół roku maszyna nie była używana. Wspomniany lot z Warszawy do Szczecina miał być jej pierwszym po długiej przerwie. Całe szczęście, że wszystko zakończyło się pomyślnie dla pasażerów i załogi samolotu!

