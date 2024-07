Anna Dereszowska planuje trzecie dziecko? Niemal pół roku temu, aktorka po raz drugi została mamą. Aktorka jest szczęśliwa w związku z fotografem Danielem Duniakiem, niedawno się zaręczyła, a już na dniach wspólnie z narzeczonym przeprowadzi się z warszawskiej Saskiej Kępy do nowego domu, który właśnie pobudowali. Ale to nie koniec nowości w życiu aktorki! Już w marcu Anię zobaczymy w programie TVN „Mali giganci”, w którym została trenerką. Dlaczego przyjęła tę propozycję?

Zgodziłam się wziąć udział w tym show, bo ma fajny format, a poza tym uwielbia go moja córka. Kiedy Lena usłyszała, że wezmę z nim udział, bardzo się ucieszyła, bo… sama chciała w nim wystąpić! Od dłuższego czasu namawiała mnie, żebym pozwoliła jej pójść na casting do programu „Mam talent” czy właśnie „Małych gigantów”. W tej edycji się to nie uda, ale w następnej pewnie spróbuje swoich sił – powiedziała „ Fleszowi” Dereszowska.

Anna Dereszowska zdradziła też, po kim jej córka odziedziczyła talent i… jakie ma plany na przyszłość.

Do tej pory Anna Dereszowska niechętnie mówiła o swoim partnerze, Danielu Duniaku. Tym razem jednak uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jakim jest partnerem!

Nie ukrywam, że mam nieocenioną pomoc w moim partnerze Danielu, który całkowicie przejął nadzór nad budową naszego nowego domu. Ja jestem tylko gościem na budowie i po raz pierwszy w życiu, nie bez żalu, oddałam komuś poletko, które bardzo lubię uprawiać. Do tej pory sama urządzałam swoje mieszkania i skrupulatnie śledziłam każdy ruch ekipy remontowej. Teraz zrezygnowałam z tego świadomie. Po pierwsze, w naszej rodzinie pojawił się kochany mały człowiek, nasz synek Maks, któremu chciałam poświęcić jak najwięcej czasu. Po drugie, lwią część mojego czasu pochłaniały przygotowania do premiery spektaklu „Wujaszek Wania”, które zaczęłam, kiedy syn miał zaledwie dwa miesiące – przyznała Dereszowska.

Co więcej, Ania tak rozsmakowała się w macierzyństwie, że planuje po raz trzeci zostać mamą:

Do tej pory to Lena była najważniejszą osobą w moim życiu. Teraz tę wielką miłość dzielę na dwoje i bardzo dbam, by córka nie miała poczucia, że coś się zmieniło. (…) Nie ukrywam, że zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i jako mama nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Zwłaszcza, że to drugie macierzyństwo jest po prostu fantastyczne!