Anna Dec zdradziła imię synka. Internauci: "Jedno z najpiękniejszych imion"

Anna Dec urodziła drugie dziecko. Wieścią, że maleństwo jest już na świecie podzieliła się na Instagramie. Teraz opublikowała nowe zdjęcia z synkiem i zdradziła jego imię. Sposób, w jaki to zdradziła wzruszył fanów. W dodatku są zgodni, że wybrała dla maleństwa jedno z najpiękniejszych imion:

Jak Anna Dec nazwała swoje drugie dziecko?

Anna Dec jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Najmłodsze z nich przyszło na świat zaledwie kilka dni temu. Starsza córeczka Anny Dec ma na imię Zuzia i urodziła się w 2018 roku. W sierpniu 2022 roku rodzina aktorki znowu się powiększyła. Anna Dec urodziła synka. Właśnie zdradziła, jakie imię dla niego wybrała. Okazuje się, że aktorka i jej ukochany postawili na tradycję, a chłopiec otrzymał imię Maksymilian:

Maksymilian ♥️ Silny i zdrowy. 🙏🏼✨♥️ Jak jego siostra. To imię ktoś wołał we śnie, na samym początku jego istnienia. A później inne sytuacje stale nas naprowadzały na to imię. Zatem nie mogło być inaczej.