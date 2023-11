Anna Dec została mamą! Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze. W ostatnich miesiącach mamami zostały m.in. Weronika Rosati, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Omenaa Mensah. Teraz do tego grona dołączyła piękna pogodynka TVN. Anna Dec przekazała swoim fanom radosne informacje o narodzinach pierwszego dziecka, a przy okazji zdradziła płeć maleństwa!

Na Instagramie pojawiło się pierwsze zdjęcie maleństwa i wpis świeżo upieczonej mamy. Anna Dec zdradziła, że miała poród naturalny.

Wreszcie jesteśmy z naszym Cudem! Niedawno na świat przyszła mała Wielka Istotka, nasza Córeczka ????❤️????‍????‍????

Udało się siłami natury, choć trwało to bardzo długo, były momenty wyjątkowo trudne, ale cieszę się, że dane mi było tego doświadczyć. To wyjątkowe przeżycie, a jeszcze cenniejsze z wsparciem kochanej Osoby.

Życie cudem jest i nam pora uczyć się go na nowo. Zatem już teraz dziękujemy za wszystkie serdeczności, gratulacje, dobrą energię i zmykamy uczyć się dalej. ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

#Miłość #Rodzina #Cud #Wdzięczność #Życie- napisała Anna Dec.