Anna Dec pochwaliła się radosną informacją! Gwiazda TVN opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym poinformowała, że jest w ciąży i już za kilka miesięcy po raz drugi zostanie mamą. Piękna pogodynka zdradziła, że jest na początku ciąży, ale już pojawił się u niej brzuszek. Internauci ruszyli z gratulacjami.

Anna Dec w styczniu 2018 roku po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka gwiazdy TVN, Zuzanna. Dziewczynka ma już ponad trzy lata i jak się okazuje, już wkrótce zostanie starszą siostrą.

Anna Dec za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się swoim szczęściem.

Nie ma co dłużej ukrywać, choć to bardzo wczesny etap. Jest nas czworo. Przed nami jeszcze wiele miesięcy oczekiwania, by utulić naszego drugiego Skarba. 🤍

Z Zuzik chciałam trzymać to w tajemnicy jak najdłużej. Przy drugiej ciąży jest zupełnie inne poczucie, odwaga, świadomość i niesamowite jak mi szybko wyskakuje brzuch. :)- napisała Anna Dec.