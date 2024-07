Anna Czartoryska w mediach funkcjonuje jako księżniczka, a wszystko to przez jej arystokratyczny rodowód. Głośno jest też o jej małżeństwie z milionerem i ciąży, która niedawno została ujawniona przez jej... teściową. To uruchamia zaś kolejną lawinę doniesień, a te Anna zazwyczaj dementuje. Przypomnijmy: Czartoryska skomentowała konflikt z bogatą teściową

Na tle publikacji o życiu prywatnym, tych o dokonaniach aktorskich Czartoryskiej jest stosunkowo niewiele. Aspirująca aktorka dość regularnie pojawia się na salonach, ale mocno odżegnuje się od łatki celebrytki. W najnowszym wywiadzie dla "Party" nazywa bycie celebrytą... obciachem. Skarży się też na media i ujawnia, że te chętnie napiszą o jej kolejnej roli, ale pod pewnym warunkiem. Jakim?



Czartoryska nie toleruje też internetowego hejtu i twierdzi, że nie można się mu biernie przyglądać i uznawać za normę. Boli ją również fakt, iż zwykli ludzie nie zauważają, że bycie celebrytą ma też swoje ciemne strony.



Istnieje społeczne przyzwolenie na internetowy hejt, uważa się go za skutek uboczny wolności słowa, a przecież znane są przypadki, że doprowadził on ludzi do samobójstwa! Wyzywanie ludzi, i to nie tylko celebrytów, od najgorszych jest zjawiskiem, z którym powinno się coś zrobić. Ludzie myślą, że znane osoby czerpią same korzyści z popularności, ale tak naprawdę płacą też za nią bardzo wysoką cenę - dodaje.