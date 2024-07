Anna Czartoryska jest ostatnio bardzo aktywna w mediach - udziela wywiadów i pokazuje się na salonach. Jednocześnie mocno neguje bycie celebrytą i negatywnie ocenia to zjawisko. Narzeka też, że magazyny proponują jej okładki, ale tylko w kontekście jej życia rodzinnego. Przypomnijmy: "Bycie celebrytą to obciach!"

Z podobnym tonem jej wypowiedzi mamy do czynienia w wywiadzie dla portalu Onet.pl, w którym Czartoryska mówi o swojej ciąży i tego, jak mocno próbują eksploatować ten temat media. Wśród gwiazd bardzo popularne są sesje zdjęciowe z ciążowym brzuszkiem czy już rodzinne portrety po narodzeniu dziecka. Czartoryska zapewnia jednak, że ona nie zamierza ulec tej modzie i z pewnością nie zdecyduje się na takie rozwiązanie.



Niestety, z jakiegoś powodu media są bardzo zainteresowane moją ciążą. Jeśli chodzi o sesję zdjęciową we troje to jestem zdecydowanie na "nie". Nie chciałabym robić celebryty z kogoś, kogo jeszcze nie ma na tym świecie ani kto nie ma wpływu na swój wizerunek czy nie może wyrazić własnego zdania na ten temat. Byłoby to strasznie krzywdzące - zapewnia w rozmowie z Onet.pl

Celebrytka (?) dodaje, że zupełnie nie rozumie zainteresowania mediów życiem prywatnym osób znanych. Narzeka też na redaktorki pism dla kobiet, które wypytują ją o bardzo intymne sprawy.



Naprawdę nie rozumiem tego parcia do penetrowania prywatnego życia ludzi znanych z ekranu, telewizji czy sceny. To są zwykle, ludzkie sprawy. Czy warto z tego robić okładkę z wytłuszczonym tytułem i mnóstwem wykrzykników? Strasznie mnie to denerwuje i trudno mi jest z tym się pogodzić. Od kiedy wyszłam za mąż, redaktorki kobiecych pism pytają, na co mnie stać, co sobie kupiłam i czy to prawda, że jestem samotna, bo męża ciągle nie ma w domu. Nie widzę powodu, dla którego miałabym w ogóle takie rzeczy komentować - twierdzi.