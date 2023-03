Anna Cieślak i Edward Miszczak zaledwie tydzień temu wzięli ślub. Do tej pory ani szef TVN, ani aktorka nie komentowali tego wydarzenia, zresztą para w ogóle nie miała w zwyczaju mówić o swoim związku publicznie. Tymczasem piękna ceremonia spowodowała, że oboje w końcu odważyli się mówić nieco więcej o swojej miłości. Anna Cieślak wspomina nawet, jak wyglądał jej ślub. Czy było tak, jak sobie wymarzyła? Anna Cieślak opowiedziała o ślubie z Edwardem Miszczakiem. Aktorka zachwyca się swoim mężem Anna Cieślak i Edward Miszczak wzięli ślub 21 sierpnia w jednym z krakowskich kościołów. Na to ważne wydarzenie przybyła śmietanka towarzyska polskiego show-biznesu. Goście bawili się do późna na wystawnym weselu . Dla Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka sformalizowanie związku było bardzo ważnym wydarzeniem. Oboje nie mieli łatwo, gdy ich związek stał się oficjalny. Annę Cieślak i prezesa TVN dzieli aż 26 lat różnicy , co wywołało przecież mnóstwo emocji wśród fanów. Aktorka jednak wielokrotnie przekonywała, że nie przejmuje się nieprzychylnymi komentarzami i cieszy się z tego, że jest po prostu szczęśliwa. Zaledwie kilka dni po pięknym ślubie miała miejsce ramówka TVN. Podczas swojego występu na scenie Edward Miszczak w romantyczny sposób nawiązał do swojego ślubu z ukochaną, zaś obecna na wydarzeniu Anna Cieślak zgodziła się udzielić krótkiego wywiadu, podczas którego opowiedziała o swoim ślubie: Tak, był to wymarzony ślub, bo przede wszystkim płynęła wspaniała energia od ludzi, którzy nam towarzyszyli, którzy znają nas od lat. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jakim Edward jest dyrektorem. Życzę wszystkim, żeby mieli takiego dyrektora. Edward kocha ludzi - mówiła w rozmowie z "Plotek.pl". Anna Cieślak przyznała,...