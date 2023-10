W poniedziałkowy wieczór, 12 grudnia, odbyła się uroczysta premiera nowego serialu TVN - "Mój Agent". Na czerwonym dywanie nie zabrakło najgorętszych nazwisk stacji, jak Marcin Prokop, Magdalena Cielecka, czy Hubert Urbański. Tego dnia jednak oczy wszystkich były skupione na ukochanej żonie Edwarda Miszczaka. Anna Cieślak postawiła na naprawdę osobliwą stylizację, którą uzupełniły... wygodne sportowe buty. To niecodzienny widok, jeśli chodzi o tak oficjalne gale. Zobaczcie, jak prezentowała się aktorka.

Anna Cieślak na premierze "Mój Agent". Wybrała niecodzienny look

Już za tydzień TVN zaprezentuje widzom swoją nową produkcję. Serial "Mój Agent", oparty na francuskim "Dix pour cent" pojawi się na platformie Player już 25 grudnia. Zanim jednak będziemy mogli zobaczyć perypetie głównych bohaterów, 12 grudnia zorganizowano oficjalną premierę serialu. "Mój agent" na czerwonym dywanie promowała plejada polskich gwiazd, my jednak patrzymy na kreację Anny Cieślak, która w serialu "Mój Agent" wciela się w charyzmatyczną Ewę.

Artur Zawadzki/REPORTER

Ukochana żona Edwarda Miszczaka na czerwonym dywanie zaprezentowała się we wzorzystym, połyskującym szlafrokowym płaszczu, sięgającym kostek. Do niego dobrała długie, szerokie spodnie z tego samego materiału, a także czarny top. Całość stylizacji dopełniły zaczesane do tyłu włosy, minimalistyczny makijaż i wiszące, srebrne kolczyki.

I choć taki look wręcz się prosił o sandałki na obcasie, klasyczne szpilki, czy modne buty w stylu Barbiecore, Anna Cieślak postanowiła uzupełnić swoją stylizację... czarnymi, wygodnymi trampkami.

Artur Zawadzki/REPORTER

Anna Cieślak do niedawna była głównie kojarzona z rolą Joanny w serialu "Na Wspólnej". O aktorce zrobiło się naprawdę głośno, gdy na jaw wyszła jej zażyłość z Edwardem Miszczakiem. Para pobrała się 21 sierpnia 2021 roku, jednak pomimo hucznego ślubu z udziałem plejady gwiazd, zakochani starają się jak najbardziej chronić swoją prywatność. Od czasu do czasu małżonkowie jednak wspólnie pojawiają się na branżowych imprezach, przyciągając uwagę fotoreporterów. Ostatnio Edward Miszczak i Anna Cieślak zachwycili na 30-leciu Polsatu, pozując do zdjęć trzymając się za ręce.

Co ciekawe, choć Anna Cieślak i Edward Miszczak chętnie pojawiają się wspólnie na premierach, to w przypadku eventu promującego serial "Mój Agent" na ściance zabrakło ukochanego męża aktorki.

"Mój Agent": o czym jest nowy serial TVN?

"Mój Agent" to polska wersja serialu opartego na francuskiej produkcji "Dix pour cent", opowiadającej historię agentów którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji.

- Los agencji, w której pracują staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel, Gustaw (Krzysztof Jasiński). Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwania jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota (Paulina Walendziak), dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym o czym marzy. Przypadek sprawia, że rozpoczyna pracę w agencji, u boku ojca i…wbrew jego woli - czytamy w opisie produkcji.

Premiera serialu "Mój agent" już 25 grudnia na platformie Player.pl.

Zobaczcie więcej zdjęć z premiery serialu "Mój Agent".

