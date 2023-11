Reklama

Anna Bosak przygotowuje się do ślubu! Uczestniczka programu "You Can Dance" i 7. edycji tanecznego hitu "Taniec z Gwiazdami" (tańczyła w parze z Robertem Janowskim) w rozmowie z agencją Newseria przyznała, że już za kilka miesięcy wyjdzie za mąż za swojego partnera, Kamila. Okazuje się, że uroczystość odbędzie się jesienią, a przyszli państwo młodzi powoli rozpoczynają naukę ich pierwszego tańca. Czy narzeczony Anny Bosak również jest tancerzem? Jaki taniec chcą zaprezentować na swoim weselu?

Anna Bosak szykuje się do ślubu.