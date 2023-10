Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie i przypomniała wyjątkowy moment w jej życiu. Internauci są oczarowani, ale ich uwagę zwraca tylko jeden szczegół. To niewiarygodne!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" obecnie jest zajęta nie tylko remontem sypialni i urządzaniem nowego tarasu przed domem, ale również nowym pieskiem, który niedawno dołączył do ich rodziny. Okazuje się, że w natłoku codziennych zajęć Ania Bardowska znalazła też czas na wspomnienie czasów dzieciństwa i opublikowała swoje zdjęcie z 1996 roku:

To był rok 1996.Przeglądamy z mamą albumy i natrafiłam na to zdjęcie. Czy tylko ja widzę podobieństwo z Liwcią?

Internauci natychmiast zwrócili uwagę na jeden szczegół, a mianowicie podobieństwo Liwii do swojej mamy, kiedy były w podobnym wieku.

Tak! Cała Ania, kurczę aż niesamowite! Zawsze myślałam ze to cały Grześ

