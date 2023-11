Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" niedawno po raz drugi została mamą. Na początku listopada przyszła na świat jej córeczka Liwia, początkowo pojawiło się trochę problemów, o czym poinformowała sama żona rolnika, ale wszystko zakończyło się dobrze i obecnie cała rodzina jest już w komplecie.

Teraz żona Grzegorza Bardowskiego opublikowała na Instastories kilka filmików, w których zapowiedziała swój nowy projekt, który już niebawem ujawni. Ania przyznała, że do tej realizacji namówił ją mąż i już wkrótce zdradzi więcej szczegółów:

Podczas nagrania Ania Bardowska opowiedziała o tym, jak spędza niedzielę. Młoda mama pokazała wspólne chwile z córeczką, która słodko na niej zasnęła. Żona rolnika wyznała też szczerze, że nie wie kiedy wróci do regularnego nagrywania filmików dla fanów, bo obecnie pochłania ją rola mamy!

Nie wiem kiedy na stałe wrócę do nagrywania, obecnie jestem zajęta rolą mamy. Mama razy dwa. Liwka teraz odpoczywa po jedzeniu, a synek rano obudził się z katarem i od razu w mojej głowie czarne myśli, że jakaś infekcja się z tego rozwinie i on będzie chory i ona. Wierzę w to, że karmienie piersią troszkę ją uchroni przed infekcjami. (..) Zbieramy się na spacer, bo przecież katar nie może zatrzymać nas w domu!