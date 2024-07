Anja Rubik dała się poznać w tym sezonie jako prowadząca polską edycję "Project Runway". Telewidzowie z pewnością zapamiętają jej efektowne kreacje, które co tydzień prezentowała, promując przy tym największe nazwiska ze świata mody. Wciąż jednak nie wiadomo, czy gwiazda wystąpi w drugiej edycji show. Przypomnijmy: Zapadła decyzja w sprawie drugiej edycji "Project Runway". Co z Anją Rubik?

Rubik to też wciąż najlepsza polska supermodelka, która chodzi na wybiegach najlepszych projektantów, a wielkie domy mody regularnie zapraszają ją do współpracy. Znakiem rozpoznawczym Anji są piekielnie zgrabne i długie nogi. Zastanawialiście się kiedyś, ile dokładnie centrymetrów mają? Dziennikarka TVN postanowiła to sprawdzić. Okazuje się, że nogi Anji Rubik mierzone od biodra mają długość 110 centymetrów. Wynik wydaje się bardziej niż imponujący!

A poniżej długie nogi Anji w pełnej krasie. Idealne?

