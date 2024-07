Anja Rubik jest zachwycona polską piosenkarką Mary Komasą. Modelka od jakiegoś czasu przyjaźni się z artystką a ostatnio wzięła nawet udział w teledysku do jej piosenki " Lost me". Klip miał swoją premierę ostatniego dnia festiwalu Netia Off Camera w Krakowie. Panie razem pojawiły się na imprezie i wzięły udział we wspólnym wywiadzie dla Dzień Dobry TVN. Co Anja Rubik powiedziała o Mary? Jak narodziła się ich przyjaźń?

Reklama

Znam każdą piosenkę, wszystkie słowa, ale dziewczyna ma talent więc bardzo ją wspieram. Poza tym jest to moja koleżanka. Dziewczyny powinny się wspierać. Poznałyśmy się przez jej siostrę Zosię. Zosia stwierdziła, że idealnie będziemy się dogadywały i poszłyśmy razem na kawę. Od tamtej pory jesteśmy w ciągłym kontakcie. Jest to bardzo fajna przyjaźń dlatego, że wymieniamy dużo pomysłów, projektów.

Co jeszcze Anja Rubik zdradziła w rozmowie z DDTVN? Dlaczego zgodziła się wystąpić nago w teledysku przyjaciółki Mary Komasy? Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Anja Rubik atakuje Andrzeja Dudę: "Gdyby córka prezydenta została zgwałcona? Chciałby, żeby kontynuowała ciążę?"

Zobacz także

Reklama

Anja Rubik i Mary Komasa na festiwalu Netia Off Camera w Krakowie.