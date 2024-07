Anja Orthodox była kiedyś jedną z najbardziej kontrowersyjnych polskich gwiazd. Mroczny wizerunek, śmiałe wypowiedzi i poglądy sprawiły, że niemal nieustannie towarzyszyła jej atmosfera skandalu.

W przeszłości Anja przyznała się m.in. do powiększenia biustu czy ateizmu. Ostatnio udzieliła wywiadu dla "Faktu", w którym nie szczędzi słów krytyki pod adresem polskich wokalistek - artystka nie ma najlepszego zdania o dzisiejszej scenie muzycznej.



Orthodox ujawniła też, że cierpi na depresję i leczy ją, nie widząc nic złego w opowiadaniu o swoim problemie. Twierdzi, że jest w pełni normalna, ale "chora psychicznie".



Rzeczywiście. Mam depresję, leczę się. Nie widzę powodów, by to ukrywać, to nie jest bardziej wstydliwe niż zapalenie płuc. Widzę, że moja psychika nie działa tak jak powinna, wielu rzeczy nie jestem w stanie zrobić czy zrozumieć. Jestem człowiekiem chorym, leczącym się. To żaden wstyd. Jestem w pełni normalna, tyle że chora psychicznie - wyznaje w rozmowie z "Faktem".