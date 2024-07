Anita Włodarczyk opowiedziała Party.pl o emocjach związanych ze zdobyciem złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio 2016. Jak czuła się na podium?

Emocje niesamowite, co prawda drugi raz miałam możliwość odebrania medalu, ale to co czlowiek czuje na podium, kiedy widzi powiewającą polską flagę na szczycie, to od razu człowiekowi wszystkie treningi się przypominają, wzruszająca chwila - mówi nam Anita Włodarczyk.